Путин: до 2024 года в регионах появится более 40 площадок для поддержки одаренных детей

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Более 40 региональных площадок для выявления и поддержки одаренных детей будет создано при поддержке центра "Сириус" до 2024 года, сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече со студентами ведущих отечественных вузов.

"Одна из задач "Сириуса" как раз заключается в том, чтобы создать такую сеть [площадок дополнительного образования] по всей стране, поддержать ее сегодня, и преподавателей, и талантливых молодых людей", - сказал Путин.

Он добавил, что уже "Сириусом" создано более 80 таких площадок по регионам. "До 2024 года должно быть создано еще более 40", - подчеркнул президент.

В целом Путин назвал важной тему поддержки дополнительного образования талантливых детей и молодых людей, в том числе поддержки олимпиадного движения школьников. "Конечно, подготовка специалистов именно по всей стране, не в двух-трех центрах огромной России, - чрезвычайно важная задача", - считает глава государства.

В этой связи он рассказал, как ему пришла идея создать "Сириус". "Она (идея - прим. ТАСС), прежде всего, возникла на базе того, что в России, в Советском Союзе еще, была создана целая система физико-математических школ. Эти школы были очень хорошей базой для того, чтобы готовить специалистов для очень многих направлений в сфере естественных наук. Но, конечно, они нуждались в поддержке", - отметил Путин.

По его словам, большую роль в поддержке и развитии дополнительного образования играют региональные администрации и управленческие команды. "В целом мы видим заинтересованность наших коллег в регионах поддерживать такую работу. Будем всячески их стимулировать для этого", - резюмировал президент.