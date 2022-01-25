В Северной Осетии планируется проведение культурной недели Ирана

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС /. Культурную неделю Ирана планируется провести в Северной Осетии. Одной из площадок мероприятия станет Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщил ТАСС ректор вуза Алан Огоев по итогам встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали, который находится в регионе с рабочим визитом.

"В рамках встречи посол Казем Джалали проявил инициативу о проведении культурной недели Ирана в Северной Осетии во время его следующего визита. Сроки будут уточняться, но уже определена одна из площадок мероприятия, которой станет наш вуз", - сказал ректор.

25 января в первый день визита в Северную Осетию посол назвал Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетагурова одним из крупных в стране и влиятельных на Кавказе, и его визит в осетинский вуз также будет способствовать укреплению отношений между странами.

По словам Огоева, СОГУ активно развивает академические связи с Исламской Республикой Иран. Северо-Осетинский вуз взаимодействует с Университетом имени Алламе Табатабаи и Тегеранским университетом. Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. Третий год реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире".

"Сегодня наблюдается беспрецедентный период во взаимоотношениях России и Ирана. Руководством двух стран предпринимаются серьезные политические меры. В свою очередь Северная Осетия, в силу своего географического положения, исторического и культурного наследия, имеет все необходимые ресурсы, инфраструктуру и кадровый потенциал, чтобы выступать северо-кавказским центром многовекторного ирано-российского сотрудничества", - отметил ректор.