Путин призвал "не жадничать" в поощрении студентов - победителей международных олимпиад

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин попросил своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов - победителей международных олимпиад, призвав их "не жадничать". Соответствующий вопрос поднял один из участников встречи Путина со студентами ведущих отечественных вузов, которая прошла в режиме видеоконференции во вторник.

"Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?" - обратился Путин к Фалькову.

"Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович", - заверил тот.

По словам Путина, "участие в олимпиадах - это сродни спорту, это соревнование". "Участие в олимпиаде - это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества", - заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны при постановке конкретных задач конкретными компаниями. "Это очень интересно. Это напрямую связь с практикой, с жизнью", - подчеркнул он.

В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что "ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом". "Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, потому что кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России, - сказал Фурсенко. - <…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят".