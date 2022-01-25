В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 44%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Екатеринбурге за прошлую неделю более 18 тыс. случаев ОРВИ, что на 44,9% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону во вторник.

"В Екатеринбурге за третью календарную неделю зарегистрировано 18 020 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 44,9%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Свердловской области за неделю - с 17 по 23 января - зарегистрировано 34,1 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 5%. В структуре заболевших 50% составляют дети до 17 лет, максимальный уровень заболеваемости наблюдается среди детей трех-шести лет. В трех муниципальных округах зафиксирована заболеваемость выше среднеобластной в 1,5 раза и более.