Путин считает, что в школах должны преподавать люди с педагогической подготовкой

НОВО-ОГАРЕВО, 25 января. /ТАСС/. Преподаватели школ должны иметь педагогическую подготовку, считает президент России Владимир Путин.

Такое мнение глава государства выразил во вторник на встрече со студентами ведущих отечественных вузов, комментируя предложение одной из участниц разрешить обучающимся на последних курсах классических высших учебных заведений преподавать в школе, не проходя дополнительную педагогическую подготовку.

"У министерства (Минпросвещения - прим. ТАСС) здесь есть своя позиция, которая заключается в том, что работать с детьми, со школьниками, должны люди, имеющие специальную педагогическую подготовку", - отметил Путин, добавив, что сейчас студенты могут помимо основной специальности осваивать еще и педагогическую. По его словам, учащиеся вузов могут воспользоваться такой возможностью, "это несложно".

"На сегодняшний день это нужно делать в таком режиме. Думаю, что в целом это обоснованно <...> Специальные знания для работы со школьниками все-таки нужны. Мы всячески будем поддерживать это направление", - резюмировал президент, подчеркнув, что в целом согласен с позицией профильного министерства по этому вопросу.