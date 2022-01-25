Суд запретил распространение клипа Алены Швец из-за пропаганды однополых отношений

ТАСС, 25 января. Фрунзенский районный суд Саратова признал запрещенным к распространению размещенный на одном из сайтов в сети Интернет клип из-за пропаганды однополых сексуальных отношений. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Рассмотрен административный иск, поданный прокуратурой Фрунзенского района, о признании размещенной на сайте информации, распространение которой запрещено на территории РФ, так как на страницах этого сайта размещена информация явно пропагандирующая нетрадиционные (однополые) сексуальные отношения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о запрете клипа Алены Швец "Две девочки".

По данным суда, положительное решение по иску было принято 7 декабря и уже вступило в законную силу. При этом в деле в качестве заинтересованного лица выступало региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как ранее сообщал ТАСС, инди-рок певица Алена Швец была признана в июле 2021 года самой популярной исполнительницей стримингового сервиса Spotify в России.