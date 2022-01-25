В Кабардино-Балкарии порядка 60 единиц техники расчищают дороги после непогоды

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Дорожники задействовали 60 единиц спецтехники ввиду непогоды для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных дорогах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В период с 06:00 24 января до 06:00 25 января 2022 года на федеральных дорогах задействовали 60 единиц спецтехники и 90 дорожных рабочих, а против скользкости на дорожном покрытии подсыпано более 350 тонн противогололедных материалов. Ограничения или затруднения движения на участках федеральной сети отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках зимнего содержания дорожники освобождают федеральные трассы от снежных заносов и лавин, очищают проезжую часть от снега, а также борются с наледями и скользкостью. Помимо этого, расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, устраняют снежные валы на обочинах, а также очищают дорожные знаки, барьерное ограждение, светофоры и направляющие устройства.

Специалисты ФКУ Упрдор "Кавказ" находятся в круглосуточном взаимодействии с управлениями МЧС, ГИБДД и ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Для отслеживания температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" призывает автомобилистов избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию ввиду неблагоприятных погодных условий.

Спасатели в регионе, в свою очередь, предупреждают об угрозе схода лавин в период с 18:00 25 января до 18:00 26 января 2022 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 м. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей.

О дорогах

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 395 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики. В их числе Р-217 "Кавказ", Обходы Пятигорска и Нальчика, А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус (км 0 - км 49), А-158 Баксан - Эльбрус (км 0 - км 104) и А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу.