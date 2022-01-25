Минздрав Калмыкии назвал фейковой информацию о массовом увольнении медработников

"Это абсолютно фейковая информация, у нас сотрудники не увольнялись. Я не понимаю, зачем кому-то надо писать фейки? Наверное, кому-то выгодно раскачивать ситуацию. <…> Медработники уже не первый год работают в авральном режиме, по 14 часов в сутки, без выходных, без праздников, несмотря на то, что у них есть семьи, дети, родители", - сказал министр во вторник в ходе прямой линии в аккаунте ведомства в Instagram.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за распространения в регионе омикрон-штамма, роста числа пациентов с гриппом и ОРВИ нагрузка на медицинских работников резко возросла. Именно этим, по словам министра, можно объяснить задержки приезда автомобилей неотложной помощи по вызовам. "Заявок очень много. Но никто не останется без медицинской помощи", - добавил Кикенов.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на вторник в республике зарегистрировано 35 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 281 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 937 человек (плюс 31 за сутки). В ковидных госпиталях лечатся 257 человек, в тяжелом состоянии - 9. С начала пандемии умерли 769 человек.

По итогам минувшей недели, с 17 по 23 января, превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ отмечается по совокупному населению и по всем возрастным группам как по всей Калмыкии, так и в республиканском центре - Элисте, за исключением детей в возрасте до двух лет. За это время в регионе зарегистрировано 5 165 случаев ОРВИ, темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 210%. По Элисте зафиксировано 3 906 случаев (188,3%). Управление Роспотребнадзора по Калмыкии ввело с 25 января в школах и учреждениях среднего профобразования карантин в связи с резким ухудшением эпидситуации по гриппу и ОРВИ среди детей.