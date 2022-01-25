СМИ: Дания намерена отменить все коронавирусные ограничения

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом сообщила во вторник газета Jyllands-Posten .

По информации ее источников, о соответствующем решении премьер-министр Метте Фредериксен планирует объявить на пресс-конференции в среду. Как отмечает издание, глава кабинета также объявит, что с 5 февраля COVID-19 больше не будет относиться к категории заболеваний, которые являются критически опасными для общественности. Эти решения правительства приняты на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии, пишет газета.

В декабре в Дании из-за распространения коронавируса был принят ряд ограничительных мер: для магазинов и ресторанов введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, были закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало частные и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.

С 16 января, несмотря на высокие показатели распространения инфекции, кинотеатры, музеи и театры могут вновь принимать посетителей, а ограниченное число болельщиков допускают на соревнования при наличии защитной маски и предъявлении ковид-паспорта. 80,5% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 59,5% уже получили бустерную дозу.