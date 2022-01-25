Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины против "омикрона"

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech начали клинические испытания вакцины-кандидата против штамма "омикрон". Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе BioNTech.

В испытаниях принимают участие до 1 420 человек, которые разделены на три группы. Первая охватывает порядка 600 участников, которые за 90 и 180 дней до начала исследования уже получили две дозы вакцины Comirnaty ("Комирнати"). Вторая группа примерно такой же численностью составляют люди, которым была сделана третья - бустерная - прививка. В третью - около 200 человек - входят непривитые и до сих пор не болевшие ковидом люди. Они получат впоследствии три дозы новой вакцины.

Консорциум исходит из того, что поставки продукции на рынок начнутся к марту. В BioNTech ожидают, что новый препарат будет предоставлять такую же эффективную защиту, как и от прежних вариаций, но срок ее действия будет держаться дольше.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) пока не заявили, считают ли целесообразным и необходимым выпуск такой специальной вакцины против омикрон-штамма.

Новый штамм коронавируса (В.1.1.529), получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм, однако при этом биологи считают, что COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.