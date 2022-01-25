Мишустин призвал регионы заранее прогнозировать потребности в вакцинах от ковида

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Запас вакцин от коронавируса есть во всех российских регионах, но местные власти должны заранее прогнозировать потребности в препаратах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

"Во всех регионах есть запас вакцин. Субъекты РФ должны заранее прогнозировать потребности, чтобы не создавать ситуации с нехваткой препаратов", - подчеркнул он.

Ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной, в 48 регионах выросло число госпитализаций.

"Ситуация с коронавирусом остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма", - сказал глава кабмина.

"В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций", - отметил он.

По словам Мишустина, большая нагрузка ложится на амбулаторную сеть, на врачей и медперсонал в поликлиниках. Поэтому, подчеркнул он, важно обеспечить их всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.

"В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства", - указал председатель правительства, добавив, что кабмин выделил средства на их закупку.

Кроме того, чтобы разгрузить регистратуры и развести потоки пациентов в поликлиниках, была усилена горячая линия 122. "В кол-центры привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе с медицинской подготовкой. Это нужно, чтобы можно было быстрее дозвониться, получить консультацию, если надо - вызвать специалиста на дом", - заключил премьер.

Массовая вакцинация взрослого населения от коронавируса началась в регионах России с 18 января 2021 года. Россияне могут бесплатно привиться одной из четырех зарегистрированных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт".