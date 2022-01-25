Собянин: в Москве ситуация с коронавирусом развивается по "европейскому сценарию"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по "европейскому сценарию" - заболеваемость ковидом с конца декабря выросла в пять раз, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

"Ситуация в Москве продолжает развиваться по европейскому сценарию. Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тыс. Это большие цифры, и пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему, в первую очередь на амбулаторную сеть. Количество приходов в поликлиники, нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза", - сказал Собянин.

По его словам, нагрузка в кол-центры в часы пик достигла 40 тыс. человек в час, что почти в 20 раз больше по сравнению с обычными днями.

Кроме того, власти Москвы предполагают, что рост заражения новой коронавирусной инфекцией продлится в столице еще две недели.

"Количество людей, которые находятся на ИВЛ, за последние две недели практически не увеличилось. В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики загрузки госпитального фонда, возможно, не будет. Но очевидно, с учетом того опыта, который мы наблюдаем, что происходит по всему миру, то еще как минимум две недели будет продолжаться рост заболеваемости. Две недели роста заболеваемости от тех высоких цифр, которые мы уже имеем, конечно, это будет серьезное испытание на всю медицинскую систему, в первую очередь, поликлиническую", - сказал Собянин.

Он добавил, что необходимо оптимизировать потоки пациентов в поликлиниках, работать в режиме экстренной медицинской помощи, проводить мероприятия по снижению нагрузки и обеспечению медпомощи гражданам.

По словам мэра, нагрузка на стационарное звено системы здравоохранения в Москве выросла за две недели на треть.

"Пропорционально начинает расти нагрузка на медицинскую систему. В первую очередь, как вы и сказали, на амбулаторную сеть. Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза, а нагрузка на кол-центры в часы пик достигла 40 тыс. человек в час, что почти в 20 раз больше, чем в обычные дни", - сказал Собянин.

Он добавил, что были увеличены каналы связи. Помимо этого, до 17 тыс. увеличили количество операторов, были введены чат-боты и целый ряд других мероприятий, чтобы снизить нагрузку на кол-центры. "Должен сказать, что нагрузка на стационарное звено развивается в другой динамике. За две недели она выросла на треть, при этом мы видим, что там по-прежнему присутствует и "дельта", которая дает тяжесть заболевания", - сказал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 212 980 случаев заражения, из них 18 935 - за последние сутки. Выздоровели 1 931 016 человек, умерли 38 514. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 583 886 человек, коллективный иммунитет составляет 66,6%.