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Путин обсудит с кабмином создание лабораторий под руководством молодых ученых

С докладом выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание с членами правительства страны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. С докладом выступит министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее во вторник во время встречи со студентами ведущих российских вузов Путин заявил, что российские власти продолжат создавать многовекторную систему поддержки молодых исследователей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФальков, Валерий Николаевич
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