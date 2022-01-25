Путин обсудит с кабмином создание лабораторий под руководством молодых ученых

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание с членами правительства страны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение создания научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. С докладом выступит министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее во вторник во время встречи со студентами ведущих российских вузов Путин заявил, что российские власти продолжат создавать многовекторную систему поддержки молодых исследователей.