Все автомобили каршеринга в столице стали доступны в приложении "Московский транспорт"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Все операторы каршеринга в столице интегрировались в приложение "Московский транспорт". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы [Сергея Собянина] мы продолжаем развивать цифровые технологии на транспорте, чтобы поездки пассажиров становились удобнее. Приложение "Московский транспорт" работает по принципу MaaS - позволяет пользователям видеть на одной карте все доступные машины. С 1 июля мы полностью интегрируем каршеринг в наш сервис: так вы сможете бронировать, арендовать и оплатить автомобиль внутри одного приложения, а также создавать маршруты, используя несколько видов транспорта в одной поездке", - приводятся в публикации слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что теперь в приложении "Московский транспорт" находятся все операторы каршеринга. Так, кнопка бронирования машины в "Московском транспорте" автоматически перенаправляет в нужную карточку в приложении оператора, где будет указано название и номер авто, его уровень заряда и стоимость за минуту в пути.