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Пандемия COVID-19
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Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона"

Мэр Москвы также напомнил работодателям о необходимости перевести на дистанционный формат работы часть сотрудников

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

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"Важно пожилым [людям] находиться на самоизоляции и выполнять требования по тому, чтобы меньше контактировать с другими гражданами. Потому что, несмотря на то, что "омикрон" переносится в целом по популяции легче, он все равно очень проблематичен для людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями", - сказал столичный градоначальник во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Собянин также напомнил работодателям о необходимости перевести на дистанционный формат работы часть сотрудников, "чтобы была взаимозаменяемость при их заболевании". По его словам, многие компании в столице перевели на удаленку 50% сотрудников, также работают и московские госслужащие.

Режим самоизоляции для пожилых людей и требование о переводе на удаленку 30% работников были продлены в Москве до 1 апреля. Ранее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

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Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19
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