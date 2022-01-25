В Марий Эл число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось в 1,7 раза

ТАСС, 25 января. Число детей, которые заразились коронавирусом, в Марий Эл выросло в 1,7 раза. В республике наблюдается тяжелая ситуация с заболеванием детей, количество вызовов врача увеличилось в пять раз, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"За период с 18 по 25 января, уточнила Светлана Булатова (руководитель Управления Роспотребнадзора по Марий Эл), число заболевших детей новой коронавирусной инфекцией составляет 153 человека, это 17,9% от заболевших за указанный период (854 человека). В сравнении с заболеваемостью неделей ранее - с 11 января по 17 января выявлено 27 случаев COVID-19 у детей, что составило 10,3% от всех случаев. Рост заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детского населения в 1,7 раза", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова, слова которой приводит пресс-служба, добавила, что по состоянию на 24 января количество обращений пациентов за медицинской помощью в поликлиники и на скорую помощь с подозрением на коронавирусную инфекцию увеличилась в четыре раза. По ее словам, наиболее тяжелая ситуация по заболеваемости наблюдается среди детей - количество вызов увеличилось в пять раз.

"Уровень госпитализации среди детей также увеличивается: если в предыдущую волну ежедневно госпитализировалось от трех до пяти детей, то на сегодня госпитализация составляет от 10 до 13 человек в сутки. С подтвержденным диагнозом ковид на стационарном лечении находится более 80% детей. В связи с высоким уровнем госпитализации среди детей, был увеличен коечный фонд в Детской республиканской клинической больнице с 35 до 80 коек. Сейчас на лечении находится 65 детей в состоянии средней и тяжелой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 31 000 случаев заражения коронавирусом, 28 327 пациентов выздоровели, 966 умерли. За сутки выявлено 185 случаев заражения, 133 человека госпитализированы.