Мурашко сообщил, что с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на ковид

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Меры повышения охвата тестированием на коронавирус проработаны с регионами РФ, в том числе возможность перевода лабораторий на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"С регионами проработаны меры повышения охвата тестированием, в том числе при необходимости перевода лабораторий на круглосуточный режим работы", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам главы Минздрава, значимых проблем с наличием лекарств для лечения коронавируса в России в настоящее время нет.

"Каких-либо значимых проблем с наличием лекарственных препаратов мы сегодня не видим", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлечены для борьбы с ковидом в РФ.

"Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров", - сказал Мурашко.

Ситуация с коронавирусом в России

В резерве находятся 30% больничных коек для пациентов с коронавирусом. "Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тыс. коек в Российской Федерации. В целом резерв составляет почти 30%", - сказал Мурашко.