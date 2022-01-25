Мурашко сообщил, что с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на ковид

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Меры повышения охвата тестированием на коронавирус проработаны с регионами РФ, в том числе возможность перевода лабораторий на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
"С регионами проработаны меры повышения охвата тестированием, в том числе при необходимости перевода лабораторий на круглосуточный режим работы", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
По словам главы Минздрава, значимых проблем с наличием лекарств для лечения коронавируса в России в настоящее время нет.
"Каких-либо значимых проблем с наличием лекарственных препаратов мы сегодня не видим", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.
Более 81 тыс. преподавателей и студентов медвузов привлечены для борьбы с ковидом в РФ.
"Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров", - сказал Мурашко.
Ситуация с коронавирусом в России
В резерве находятся 30% больничных коек для пациентов с коронавирусом. "Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тыс. коек в Российской Федерации. В целом резерв составляет почти 30%", - сказал Мурашко.
Мурашко также отметил, что все мероприятия по вовлечению населения в вакцинацию оказались эффективными. "Мы видим, что именно пациенты, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию, если сталкиваются с новой коронавирусной инфекцией, переносят ее в легкой или бессимптомной форме", - подчеркнул он.
Число пациентов с коронавирусом в больницах России за неделю возросло на 6,4%, до 116 тыс.
"Сегодня на развернутых койках находятся 116 тыс. пациентов. Рост незначительный, конечно, меньше, чем в амбулаторном звене, но тем не менее присутствует. Рост составил 6,4 по сравнению с показателями предыдущей недели", - добавил Мурашко.
Около 3,5 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. "На искусственной вентиляции легких находятся сегодня почти 3,5 тысячи пациентов", - сказал Мурашко.
Роста числа тяжелых пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких, сегодня нет, динамика положительная. "Динамика незначительно положительная, на 3%. Самое главное в этой ситуации сегодня - мы не видим роста числа этих пациентов", - сказал он. Ввсего в тяжелом состоянии находятся 12,7% госпитализированных с ковидом.