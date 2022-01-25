Филиал Мариинского театра в Северной Осетии отменил спектакли в январе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 января. /ТАСС/. Театр оперы и балета филиала Мариинского театра в Северной Осетии отменил спектакли в январе из-за ухудшения эпидобстановки, сообщили в пресс-службе театра.

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"В связи с отменой ранее заявленных спектаклей театра оперы и балета филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания: "Танго без тебя", "Пиноккио", "Дюймовочка", билеты приобретенные онлайн подлежат возврату, с помощью информации, размещенной на сайте alania.mariinsky.ru", - говорится в сообщении.

Накануне Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева также отменил спектакли, запланированные на январь.

За прошедшую неделю, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлой недели, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 10,5%. Вместе с тем на 4,7% снизилась количество обращений в ковидные госпитали республики.

Власти Северной Осетии перевели на дистанционное обучение все школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО).