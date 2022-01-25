Мишустин призвал не рассчитывать на то, что ковидом можно переболеть в легкой форме

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ковид не всегда протекает в легкой форме, болезнь все равно приводит к последствиям, причем иногда - очень серьезным. Защититься от этого можно с помощью прививки, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

"Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так", - указал он.

Глава кабмина заметил, что у болезни все равно есть последствия, и иногда они крайне серьезные. "Прививка помогает защитить от них свое здоровье", - добавил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что в случае ухудшения самочувствия нужно сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже, констатировал он.

"Люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекцией", - добавил председатель правительства.