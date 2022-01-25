Результаты экспресс-тестов на ковид жителей села будут доступны на "Госуслугах"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Результаты экспресс-тестов на коронавирус будут доступны на портале госуслуг, что особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале правительства РФ.

"В ближайшее время на портале госуслуг будут отображаться результаты экспресс-тестов на ковид. Это особенно актуально для жителей сел и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР", - говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил во вторник, что соответствующее постановление правительства подготовлено. "Прошу Министерство цифрового развития обеспечить все необходимые технические условия", - поручил он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В целом Мишустин назвал крайне важным на достаточном уровне поддерживать объемы тестирования на ковид, не допускать их снижения.

Премьер также обратил внимание, что в целом по поручению президента правительство продолжает поддерживать высокую готовность системы здравоохранения. Для взаимодействия с регионами и быстрого решения возникающих проблем создана специальная оперативная рабочая группа, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова, напомнил Мишустин.

"Федеральный центр и дальше будет помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов: ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации", - резюмировал глава кабмина.