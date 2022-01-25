В Москве расширили перечень услуг ЗАГСов, доступных в центрах "Мои документы"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение расширить перечень услуг ЗАГСов, которые доступны в центрах "Мои документы". Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы расширило перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах "Мои документы". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Так, например, теперь государственную услугу по регистрации расторжения брака можно будет получить независимо от наличия гражданства Российской Федерации, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Ранее в МФЦ могли обратиться только граждане России при предъявлении документов, выданных на территории РФ.

Помимо этого, наиболее востребованную услугу - выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния - смогут получить все категории заявителей, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и заинтересованные лица по документам на умерших. Ранее это могли сделать только граждане России. В 2021 году было выдано свыше 280 тыс. повторных документов ЗАГС, в том числе около 100 тыс. - в МФЦ.

"Во флагманских офисах "Мои документы" станет доступна государственная услуга по включению в ЕГР ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами Российской Федерации в отношении ее граждан. Ранее для получения этой услуги заявители могли обращаться только в районные отделы Управления ЗАГС Москвы", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 января 2022 года 11 районных центров "Мои документы" будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГС, включая следующие услуги: государственная регистрация рождения, произошедшего за пределами РФ, или одновременно с государственной регистрацией установления отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка, не состоящими между собой в браке, поданному во время беременности матери; государственная регистрация расторжения брака в случае, если запись акта о заключении брака, который расторгается, отсутствует в ЕГР ЗАГС; государственная регистрация усыновления (удочерения) и другие.