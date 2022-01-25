Мурашко заявил, что вакцинация подростков от ковида проводится исключительно добровольно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в России проводится добровольно и с согласия их родителей, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Отмечу, что вакцинация от COVID-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр отметил, что в оборот выведены первые серии вакцины "Гам-Ковид-Вак-М", разработанной для профилактики COVID-19 у детей и подростков от 12 до 17 лет. "И сегодня именно доступность вакцины для подростков актуальна, поскольку мы видим, что дети стали болеть коронавирусом в два раза чаще, и у части из них заболевание протекает тяжело", - добавил министр.