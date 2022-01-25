Мишустин поручил Минздраву опубликовать рекомендации по лечению при симптомах ковида

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву опубликовать рекомендации для населения, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу при симптомах ковида.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер отметил, что люди, болеющие ковидом в легкой форме, стараются подстраховаться и вызвать врача, чтобы понимать, чем лечиться, поскольку не всегда знают, как надо действовать в такой ситуации.

"В этой связи прошу вас выпустить сегодня методические рекомендации и опубликовать их, в том числе в СМИ, чтобы люди четко понимали, в каких случаях можно лечиться дома, а в каких нужно обращаться к врачу", - сказал Мишустин, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Министр здравоохранения сообщил, что ведомство опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы ковида 25 декабря. "Медицинскими специалистами подготовлены рекомендации, как поступать при легкой форме или бессимптомной, которые сегодня мы опубликуем для наших граждан", - сказал он.

Премьер отметил, что "надо это разъяснить гражданам, чтобы они могли помочь себе и родным". Он также попросил Минздрав продолжать активно взаимодействовать с региональными властями, при необходимости оперативно оказывая им поддержку. "В субъектах РФ нужно создать все условия, чтобы можно было удобно сделать прививку, в том числе повторную. Важно наращивать уровень коллективного иммунитета", - резюмировал Мишустин.

Главе Роспотребнадзора Анне Поповой председатель правительства поручил строго контролировать, чтобы все рекомендации и решения ведомства выполнялись во всех регионах РФ. "Это вопрос здоровья наших людей", - подчеркнул он.

Мишустин также отметил, что в Краснодарском крае в течение нескольких дней среди выявленных случаев нет бессимптомных форм. "Это говорит о том, что тестируются только граждане, у которых заболевание уже появилось", - сказал Мишустин, отметив, что и общий уровень охвата тестированием в курортном регионе недостаточен.