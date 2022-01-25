Попова сообщила, что заболеваемость ковидом в России за неделю выросла вдвое

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России на третьей неделе 2022 года выросла в два раза по сравнению с предыдущей, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Российской Федерации продолжается подъем заболеваемости, и по итогам третьей недели зарегистрировано 339 040 случаев заболевания. Показатель составил 231 [случай] на 100 тыс. населения. И это в два раза выше, чем на предыдущей неделе", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Попова сообщила, что заболеваемость ковидом растет в 83 регионах России. Больше половины заражений коронавирусом в России сейчас приходятся на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, отметила она.

Попова сообщила, что запрет на работу кафе и ресторанов в вечернее и ночное время продолжает действовать в 59 регионах. Заболеваемость коронавирусной инфекцией стремительно растет во всех регионах России, где ранее были сняты ограничения, введенные из-за ковида, отметила она.

"Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост [заболеваемости]. Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", - сказала она.

Ограничения на посещение общественных мест питания, объектов культуры и торговых центров сохраняются в 75 субъектах России, сообщила Попова.

"Ограничения на посещение объектов культуры, [мест] общественного питания, торговых центров [сохраняется] в 75 субъектах РФ, и в 58 [регионах] при заселении в гостиницы", - сказала она.

В новость внесена правка (15:23 мск) - уточняется количество регионов, где растет заболеваемость ковидом, верно - 83.