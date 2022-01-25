Попова рассказала, кто чаще болеет ковидом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Максимальные показатели заболеваемости коронавирусом наблюдаются среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

При этом минимальный рост заболеваемости отмечается среди людей в возрасте 65 лет и старше, сообщила руководитель Роспотребнадзора.

"Минимальный прирост заболеваемости [коронавирусом] - среди лиц 65 лет и старше. Пока нам удается сохранить наших старших от контакта с новым вирусом, и для этого организовывается и принимается целый ряд мер в различных субъектах", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 355,7 млн человек, примерно 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.