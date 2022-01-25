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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что в 20 регионах не выполняется норматив по охвату тестированием на ковид

Глава Роспотребнадзора сообщила, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию поставлены во все регионы страны

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Норматив по охвату тестированием на коронавирус не достигнут в 20 регионах России. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Важный элемент противоэпидемических мероприятий - это тестирование. По итогам прошедшей недели увеличивается охват до 408,8 на 100 тыс. населения. Вместе с тем в 20 субъектах остается не достигнутым порог, который мы определили как должный - это 300 на 100 тыс. населения в сутки", - сказала она.

Попова сообщила, что экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию поставлены во все регионы страны.

"Во все субъекты Российской Федерации поставлены экспресс-тесты иммунохроматографические для определения максимально быстро COVID-19 у пациента с инфекцией", - сказала она.

Глава ведомства обратила внимание на необходимость использования этих тестов в первую очередь для экспресс-диагностики и дифференциальной диагностики. "Потому что у нас остается напряженная ситуация с гриппом. У нас выделяется значительное количество вирусов H3N2. И не ошибиться в диагнозе крайне важно сегодня для эффективного лечения пациента", - добавила Попова.

По последним данным, в России зафиксировали 67 809 новых заражений за сутки, общее число заразившихся выросло до 11 241 109. Число госпитализаций за сутки составило 12 837. Всего выздоровели 10 071 740 пациентов, а умерли 327 448.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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