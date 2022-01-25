Елена Шмелева заявила, что раскрытие талантов молодежи является национальным приоритетом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева отмечает интерес современной российской молодежи к технологическому развитию и считает национальным приоритетом создание условий для раскрытия ее талантов.

"Президент [РФ Владимир Путин] постоянно дает молодежи возможность вынести на самый высокий уровень уже профессиональные вопросы, которые ее волнуют. Сегодняшняя встреча [президента РФ со студентами] в очередной раз показала, что молодежь интересуют высокие технологии и наукоемкие направления, которые сделают нашу страну сильнее, а жизнь в ней - лучше", - сказала Шмелева.

По ее мнению, логично, что такие интересы есть у молодого поколения страны с "сильнейшей в мире математической школой, которая является основой для всех фундаментальных разработок". По словам собеседницы агентства, все больше школьников и студентов выбирают профессиональные направления, связанные с математикой, что подтверждает и опыт "Сириуса".

"Молодежи интересно технологическое развитие. И мы все должны создавать условия для раскрытия ее талантов - это национальный приоритет. Именно поэтому "Сириус" проводит школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике и другим дисциплинам на принципах равных возможностей для всех детей вне зависимости от места их проживания", - сказала Шмелева.