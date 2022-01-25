{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Попова: почти 70% выявленных в РФ пациентов с "омикроном" не прививались от коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора, число подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 5 889 в 68 регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились новым штаммом коронавируса уже внутри страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Из того количества людей [с "омикроном в РФ] основная часть - это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. Из этого количества не привиты были почти 70%. Это высокий удельный вес, который как раз и показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае, или же постинфекционного, защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова сообщила, что число подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в РФ возросло до 5 889 в 68 регионах страны.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 5 889 случаев нового генного варианта вируса "омикрон" в 68 субъектах РФ", - сказала она.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.

По последним данным, в России зафиксировали 67 809 новых заражений коронавирусом за сутки, общее число заразившихся выросло до 11 241 109. Число госпитализаций за сутки составило 12 837. Всего выздоровели 10 071 740 пациентов, умерли 327 448.

В новость внесена правка (15:29 мск) - уточняется число подтвержденных случаев заражения "омикроном", верно - 5 889.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Результаты экспресс-тестов на ковид жителей села будут доступны на "Госуслугах"
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал крайне важным на достаточном уровне поддерживать объемы тестирования на ковид, не допускать их снижения
Читать полностью