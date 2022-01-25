Попова: почти 70% выявленных в РФ пациентов с "омикроном" не прививались от коронавируса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Почти 90% пациентов с "омикроном" в России заразились новым штаммом коронавируса уже внутри страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из того количества людей [с "омикроном в РФ] основная часть - это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. Из этого количества не привиты были почти 70%. Это высокий удельный вес, который как раз и показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае, или же постинфекционного, защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова сообщила, что число подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в РФ возросло до 5 889 в 68 регионах страны.

"На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 5 889 случаев нового генного варианта вируса "омикрон" в 68 субъектах РФ", - сказала она.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.

По последним данным, в России зафиксировали 67 809 новых заражений коронавирусом за сутки, общее число заразившихся выросло до 11 241 109. Число госпитализаций за сутки составило 12 837. Всего выздоровели 10 071 740 пациентов, умерли 327 448.

В новость внесена правка (15:29 мск) - уточняется число подтвержденных случаев заражения "омикроном", верно - 5 889.