В Екатеринбурге "Уралтрансмаш" начал тестирование трехсекционного трамвая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) проводит тестирование трехсекционного трамвая с вместимостью более 300 пассажиров в Екатеринбурге. Об этом сообщил главный инженер предприятия Виталий Елисейкин на заседании городской думы во вторник.

"С сегодняшнего дня по Екатеринбургу будет курсировать трехсекционный вагон 71-418 в качестве тестового испытания", - сказал он.

В конце 2019 года трамвай прошел все приемо-сдаточные испытания, в 2020 году - испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов, а также эксплуатационные испытания с пассажирами на линиях Екатеринбурга. После чего трамвай вернулся в цех для корректировки кронштейнов сидений по предложениям пассажиров.

"По рекомендации эксплуатирующей организации вагон модели 71-418 был доработан. В данный момент он направлен в Западное депо ЕМУП "Гортранс" для дополнительных испытаний", - цитирует пресс-служба начальника отдела разработки и конструкторского сопровождения трамвайных вагонов Константина Фионова.

Трехсекционный трамвай 71-418 полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на "Уралтрансмаше". Его длина - 27,8 м, максимальная вместимость - 320 пассажиров. Для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Новый трамвай обеспечивает возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Также вагон оборудован системами навигации, информационной системой и видеонаблюдением с функцией видеорегистрации.