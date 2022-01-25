В Свердловской области дети составляют около 15% от общего числа заболевших COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Около 15% среди заболевших COVID-19 в Свердловской области - дети. Об этом сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора Павел Креков.

"Наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сегодня регистрируется в возрасте старше 14-15 лет. Сейчас где-то около 15% заболевших это дети. Стали появляться случаи госпитализации детей, их раньше было меньше", - сказал Креков.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регион поступила первая партия из 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Как уточнили в департаменте информационной политики, добровольная вакцинация среди школьников уже началась.

Креков также сообщил, что нагрузка на службы единого номера 122 по вопросам коронавируса выросла в регионе в два раза за три дня.

"За последние три дня нагрузка на систему [122] выросла примерно в два раза. Где-то в пределах, наверное, 4 тыс. звонков в сутки мы уже сейчас имеем", - сказал Креков, уточнив, что в ближайшее время возможности службы 122 будут увеличены еще на 10 тыс. звонков в сутки.

Ранее глава области сообщил о том, что работа кол-центров в регионе будет усилена из-за возможного роста числа заражений новым штаммом коронавируса "омикрон". Планируется, что они смогут принимать до 20 тыс. звонков в день.

Об эпидобстановке в регионе

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 187 тыс. человек, 9 926 умерли.