Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина по ковиду до 7 дней вступило в силу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по ковиду с 14 до 7 дней, оно вступило в силу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Только что мне Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора] сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу", - сказал Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, с 14 до 7 дней".