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Пандемия COVID-19

Россия передала в дар Бенину 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

Церемония с участием посла РФ Игоря Евдокимова состоялась в аэропорту Котону

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Россия передала Бенину 100 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник на официальном сайте посольства Российской Федерации в Республике Бенин.

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Торжественная церемония с участием посла РФ в Бенине Игоря Евдокимова и генерального секретаря МИД Бенина Эрве Джокпе состоялась в аэропорту экономической столицы Бенина Котону.

"Мы выражаем благодарность правительству Российской Федерации и Российскому фонду прямых инвестиций за содействие в борьбе с коронавирусом. Эта партия вакцины "Спутник Лайт" позволит Бенину продолжить воплощение в жизнь национальной программы вакцинации населения от COVID-19", - заявил Джокпе.

С начала пандемии коронавируса в Бенине - африканской стране с населением 12 млн человек - заразились 26 309 человек, умерли 163.

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БенинРоссияПандемия COVID-19
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