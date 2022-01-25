Кондратьев: зимний турпоток стал одной из причин роста заболеваемости COVID-19 на Кубани

ТАСС, 25 января. Высокий туристический поток на курорты Краснодарского края стал одной из причин трехкратного роста ежесуточно выявляемых случаев коронавируса в регионе. Об этом в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе в COVID-19 сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"За время новогодних каникул наш край принял примерно 500 тыс. отдыхающих. И это нормально, мы ведь курортный регион. Естественно, это не могло не сказаться на росте числа заболевших в последние семь дней настоящего месяца. До 15 января мы ежедневно выявляли от 300 до 400 случаев заболеваемости коронавирусом в день, а после 15 января мы видим рост числа случаев заболеваемости, и сегодня число 935", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в регионе есть семь подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом. Губернатор подчеркнул, что "ситуация непростая, но она под контролем", и отметил, что регион готов к волне заражений омикрон-штаммом коронавируса.

Глава региона также добавил, что власти края не планируют смягчать ограничения, действующие в связи с угрозой распространения коронавируса, до стабилизации ситуации со штаммом "омикрон".

"В регионе продолжают действовать ограничения: QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвод необходим для посещения ресторанов, кафе, торговых центров, а также досуговых, спортивных и развлекательных мероприятий. Я полагаю, что пока не пройдет ситуация с "омикроном", эти меры будут сохраняться - это моя позиция - какие-либо послабления в этой части делать не стоит. При таком же условии разрешено заселение и в отели, проведение деловых, конгрессно-выставочных и иных мероприятий", - сказал Кондратьев.

Об эпидобстановке

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 132 612 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. человек составляет 2 333. Выздоровели 106 436 жителей, умерли 10 018 заболевших. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлен в Краснодарском крае до 1 марта.