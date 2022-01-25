В ростовском аэропорту Платов задержали авиадебошира, планировавшего улететь в Египет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Полиция задержала в аэропорту Платов авиадебошира, который планировал вылететь из Ростова-на-Дону в Шарм-эш-шейх (Египет). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть линейного отдела полиции в ростовском аэропорту поступило сообщение о том, что на борт самолета сообщением Ростов-на-Дону - Шарм-эш-шейх требуется наряд полиции. Командир воздушного судна сообщил полицейским, что был вынужден вернуть борт со взлетной полосы на стоянку из-за поведения одного из пассажиров, угрожавшего безопасности полета.

"Правонарушитель был задержан и доставлен в линейный отдел полиции. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1, 20.6.1 и 20.20 КоАП РФ", - сообщила представитель МВД России.