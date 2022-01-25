В Пскове прокуратура не нашла претензий к застройщикам домов после жалоб на качество воды

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура Псковской области не нашла претензий к застройщикам жилых домов в Пскове и Псковском районе по итогам проверки, начатой в прошлом году по факту ненадлежащего водоснабжения многоэтажных домов, на которое пожаловался один из жителей города президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии. На данный момент в законодательстве отсутствуют требования к жесткости воды, об этом во вторник сообщил журналистам прокурор Псковской области Иван Грибов.

О проблеме с качеством горячей воды в городе президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии 30 июня 2021 года рассказал житель Пскова Андрей Тарасов. По его словам, в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Прокуратура Псковской области в июне начала проверку по факту обращения жителя областного центра. Во время прямой линии Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и Министерству строительства и ЖКХ решить проблему с качеством горячей воды в Пскове. Позже власти региона сообщили, что в городе для решения проблемы построят станцию смягчения воды.

"Ситуация понятна. Получается, что трубы, которые используются в этих домах, в силу определенной жесткости воды быстро забиваются. И забиваются фильтры, которые на входе в эти дома. То есть надо заниматься смягчением воды. По тем стандартам советского времени, которые существуют, при вводе в эксплуатацию домов требований для жесткости воды <...> не существует. Это и является основным моментом в том, что мы не смогли предъявить претензии к тем застройщикам, которые вводили в эксплуатации", - сказал прокурор, отвечая на вопрос ТАСС о том, каковы итоги проводимой проверки.

При этом он отметил, что "понимание решения этой проблемы есть". "Сейчас первый этап - проработка документации, она уже начата, на строительство станции смягчения воды. И есть понимание, что при подтверждении проектной документации будет открыто федеральное финансирование решения этой проблемы", - добавил Грибов.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.