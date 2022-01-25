Около 100 млн рублей направят на капремонт "Музея-диорамы" в Воронеже в 2022-2023 годах

ВОРОНЕЖ, 25 января. /ТАСС/. Власти Воронежа направят около 100 млн рублей на капитальный ремонт "Музея-диорамы", посвященного истории города и его участию его жителей в Великой Отечественной войне. Проектные работы начнутся в 2022 году, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

"В этом году начнем проектирование работ по развитию "Музея-диорамы", на них планируем направить около 100 млн рублей. Мы намерены провести капремонт здания, в том числе, инженерных коммуникаций, создать мультимедийный комплекс с настенной и напольной проекциями, интерактивными стендами и так далее. Надеюсь, в следующем году посетителей будет встречать уже обновленный музей", - сообщил он.

Кстенин уточнил, что 25 января Воронеж отмечает 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, во вторник прошло возложение венков и цветов к Вечному огню у "Музея-диорамы". "Мы чтим память павших в годы войны героев, отдаем дань уважения и тем, кто освобождал Воронеж, и тем, кто его восстанавливал. Каждый день своим трудом мы должны доказывать, что достойны представителей тех великих поколений. Каждый день мы должны развивать возрожденный из пепла войны город, в том числе, его мемориальные объекты", - добавил глава администрации Воронежа.

Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" создан в Воронеже в 2000 году администрацией города и ветеранами, в нем обустроено 12 экспозиций, в том числе о героях обороны города в годы Великой Отечественной войны, об его истории со времен строительства крепости и закладки Петром I первого регулярного военно-морского флота России, имеется мини-диорама боев на Чижовском плацдарме в 1942-1943 годах, выставка военной техники, хранятся подлинные документы военных лет, в том числе письма с фронтов, воспоминания участников боев.

Бои за Воронеж шли 212 дней и ночей, город был освобожден 25 января 1943 года, в сражениях погибли около 400 тыс. советских воинов. Битва за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны. В боях за Воронеж было разрушено более 95% его зданий и строений, линия фронта разделяла город на две части, немецким захватчикам не удалось попасть на его левобережную часть.