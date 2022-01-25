"Победа" вырабатывает механизм вывоза своих пассажиров из аэропорта Стамбула

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" прорабатывает механизм вывоза своих пассажиров из аэропорта Стамбула и расселение их по гостиницам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Вся наша команда крайне возмущена обстоятельствами в аэропорту Стамбул-Новый, - отмечается в сообщении. - Аэропорт сейчас официально закрыт, но какие-то (видимо, особо нужные им) рейсы они все же принимают, для нас это не понятно. Вчера наши клиенты провели на борту почти восемь часов, серьезный снегопад показал полную недееспособность организации наземного обслуживания. Дороги к аэропорту перекрыты: автобусы пропускают выборочно. Но мы намерены вызволить наших клиентов и доставить в отели, сейчас отрабатываем план".

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