Во Владимирской области приостановили плановые приемы и медосмотры

ВЛАДИМИР, 25 января. /ТАСС/. Запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а также оказание плановой медицинской помощи вводится до особого распоряжения во Владимирской области. Соответствующее постановление во вторник подписала главный санитарный врач региона Татьяна Данилова.

"В связи с продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и распространением нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон" на территории Владимирской области постановляю ввести запрет с 26.01.2022 до особого распоряжения на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях", - говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, в случае угрозы жизни и здоровью пациентов, плановая помощь будет оказываться без отсрочки.

Кроме того, не приостанавливается оказание медпомощи в негосударственных медучреждениях, не имеющих прикрепленного населения в рамках программы ОМС, а также в стоматологических клиниках и женских консультациях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 86 669 случаев заболевания, в том числе 370 - за последние сутки. Вылечились 79 345 человек, отмечено 3 060 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 55,1%.