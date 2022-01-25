В Швеции сервису KoronaРay отказали в регистрации из-за схожести логотипа с короной короля

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Российскому платежному сервису KoronaPay ("Золотая корона") не следует разрешать регистрировать свою торговую марку в Швеции, так как его символ - корона - "посягает на символы европейских монархий". Это заключение по заявке на регистрацию товарного знака вынесла Геральдическая коллегия по запросу Патентно-рыночного суда, сообщает издание Resume.

Комиссия обратила внимание на полукруглые соединения или дуги между зубцами короны в логотипе - арки. По мнению шведских экспертов, для торговой марки лучше бы подошла корона открытого типа.

"Короны с арками стали рассматриваться как признак королевского сана в Европе в период позднего средневековья, в отличие от корон без арок. Эта точка зрения была сформулирована в теоретических геральдических трудах XVII века и с тех пор прочно утвердилась. В Швеции корона Эрика XIV 1561 года - первая королевская корона с арками. Все монархии Европы сегодня носят корону с арками как символ своего ранга", - отмечено в заключении.

Ранее Патентно-регистрационное бюро Швеции отклоняло заявку платежного сервиса на регистрацию по той же причине. "Корону, включенную в товарный знак, легко спутать с охраняемой законом королевской короной с арками, и это придает знаку официальный характер", - сочли эксперты бюро.

Решение бюро было обжаловано KoronaPay в суде. Сервис считает, что корона в логотипе больше похожа на ту, которая обычно используется в шахматах для обозначения короля.