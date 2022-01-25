Новосибирские власти планируют построить по концессии еще три школы до 2024 года

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где наблюдается острая нехватка мест в школах, планируют до 2024 года увеличить число возведенных по концессии учебных заведений с шести до девяти. Три новых школы обеспечат до 2 тыс. мест, сообщил во вторник на заседании строительного комитета заксобрания региона министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"[По концессии планируется построить] три школы. Это вторая волна, первая волна - шесть школ", - сказал Решетников во время обсуждения потенциальных концессионных проектов с депутатами регионального заксобрания.

Договоренность о первом этапе проекта - строительстве шести школ на 5 775 мест по модели государственно-частного партнерства с участием госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" - была достигнута правительством Новосибирской области в начале лета 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Срок реализации проекта - 15 лет, что включает полтора года строительства и 13,5 лет эксплуатации. За время реализации проекта финансирование из федерального бюджета составит почти 5,9 млрд рублей, из областного - почти 8,78 млрд рублей.

Как Решетников уточнил ТАСС, заявку на строительство еще трех школ одобрили в Минпросвещения РФ. Учебные заведения разместят в селе Марусино в Новосибирском районе (550 мест), селе Толмачево (550 мест) и в Ленинском районе Новосибирска (825 мест). Предполагаемый срок строительства - два года, до 2024 года.

О ситуации в регионе

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года. Как сообщал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в октябре, для покрытия растущей нехватки мест в регионе необходимо построить 22 новых школы проектной мощностью около 21 тыс. человек.