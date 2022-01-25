Глава Всемирной медицинской ассоциации считает, что все переболеют ковидом

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери указал на высокий риск заражения омикрон-штаммом коронавируса, отметив, что все рано или поздно переболеют СOVID-19. Такое мнение он высказал во вторник в интервью телеканалу Phoenix .

"Мой прогноз заключается в том, что все мы рано или поздно переболеем коронавирусом, включая меня, хотя я действительно пытаюсь защитить себя", - подчеркнул Монтгомери. "Вот насколько заразен этот вариант "омикрон" на данный момент, и, возможно, впоследствии появятся еще более агрессивные штаммы", - предупредил глава WMA. Вместе с тем эксперт вновь выступил за активное участие населения в кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции, поскольку, по его словам, существует "огромная разница" между инфицированием омикрон-штаммом среди тех, кто вакцинировался трижды, получил два компонента препарата, а также непривитыми гражданами.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в ФРГ. В настоящее время в стране количество еженедельных ПЦР-тестов и доля положительных результатов снова достигли максимальных значений. На прошлой неделе, как сообщило Объединение аккредитованных медицинских лабораторий Германии (ALM), было проведено около 2,4 млн ПЦР-тестов. Каждый третий результат оказался положительным, за неделю до этого примерно каждый четвертый (при проведении почти 2 млн ПЦР-тестов). Кроме того, на сегодняшний день в Германии в среднем используется 95% медицинских лабораторий, специализирующихся на тестировании, что свидетельствует о высоком уровне загруженности в регионах ФРГ.

По данным Института имени Роберта Коха, за прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 126 955. С начала эпидемии инфекция была выявлена у 8 871 795 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 214 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 116 960. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения - 894,3.

Всемирная медицинская ассоциация - международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.

Новый штамм коронавируса (В.1.1.529), получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм, однако при этом биологи считают, что COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.