В Узбекистане сообщили, что аэропорт Ташкента работает в штатном режиме

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Аэропорт столицы Узбекистана работает в штатном режиме, готовится к вылету рейс в Москву. Об этом во вторник сообщила компания Uzbekistan Airports ("Аэропорты Узбекистана").

"К этому часу подача электроэнергии восстановлена в аэропортах Андижана, Самарканда, Нукуса и Ургенча. Частично электроэнергия подана в аэропорт Ферганы", - говорится в сообщении.

"Ташкентский аэропорт работает в штатном режиме", - отметили в компании и уточнили, что пассажиры рейсов Ташкент - Тель-Авив и Ташкент - Москва пошли на посадку.

В компании также сообщили, что на данный момент идет регистрация рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Алма-Ату, самолет по маршруту Ташкент - Нур-Султан вылетел в 18:02 (16:02 мск).

Ранее компания сообщила, что в аэропорту Ташкента восстановлена подача электроэнергии.

Около 09:00 мск во вторник сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания-оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции. Сейчас в затронутых сбоем областях задействовано автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливается подача электричества.