Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих в РФ из Гонконга и стран на юге Африки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в Россию из Гонконга и ряда стран Африки, следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу постановление от 4 декабря 2021 года, вводившее обязательную самоизоляцию и требование сдать два теста на коронавирус для прибывших из Гонконга, а также ЮАР и еще ряда стран на юге Африки.

Постановление было принято в целях недопущения завоза нового штамма коронавируса "омикрон" в РФ. Согласно этому документу, с 8 декабря лица, прибывшие из Ботсваны, Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Гонконга на территорию РФ, должны были соблюдать в течение 14 календарных дней со дня прибытия режим изоляции.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.