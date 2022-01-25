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Пианист Алексей Гориболь выступит в Екатеринбурге в годовщину со дня рождения Ельцина

Программа "Мудрость и страсть" состоит из произведений Бетховена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Заслуженный артист России, пианист Алексей Гориболь 1 февраля выступит с концертом в Екатеринбурге, посвященный 91-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщили в пресс-службе "Ельцин-центра".

"1 февраля исполняется 91 год со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. <…> Вечером запланирован концерт Алексея Гориболя и Рустама Комачкова. Программа "Мудрость и страсть" состоит из произведений Бетховена и посвящена первому президенту России", - говорится в сообщении.

Также в "Ельцин центре" пройдет экскурсионный марафон "Ельцин от А до Я", который познакомит с разными сторонами личности Ельцина - политического деятеля и семьянина. Ельцину также посвящены "История одного экспоната" и специальная инсталляция на медиафасаде здания Президентского центра.

Алексей Гориболь - признанный мастер камерного ансамбля, концерты которого проходили в крупнейших культурных центрах России, а также в нью-йоркском Карнеги-холле, Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне, Венском Концертхаусе, Берлинской филармонии, "Концертгебау" в Амстердаме. В творческом багаже пианиста - выпуск более 30 дисков. Гориболь является первым исполнителем многих сочинений современных композиторов, в том числе Леонида Десятникова, Александра Чайковского, Георгия Пелециса, Владимира Мартынова, Павла Карманова, Владимира Раннева, Алексея Айги, Сергея Ахунова.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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