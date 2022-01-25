Новосибирская область получит еще 2,5 млрд рублей на строительство Восточного обхода

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области получит из федерального бюджета дополнительно 2,5 млрд рублей на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ по первому этапу строительства (его должны были закончить к 2016 году) - объект был завершен на 45%. В апреле "Новосибирскавтодор" был признан победителем торгов по достройке объекта, стоимость работ составляла 3,7 млрд рублей, закончить строительство планировалось в октябре 2024 года.

"Новосибирская область получит дополнительно 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Восточного обхода. Договоренность об этом была достигнута сегодня в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с календарным графиком и не прекращаются в зимний период. Сейчас ведется отсыпка земляного полотна и устройство слоев основания дорожной одежды. Заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на трех из четырех пусковых комплексах общей протяженностью 10,7 км.

Также сообщается, что в 2021 году на территории Новосибирской области благодаря дорожному нацпроекту в нормативное состояние приведено более 320 км дорог. Работы проводились на 104 объектах. Объем финансирования составил 7,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей - средства федерального бюджета. В 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в Новосибирской области составит порядка 8 млрд рублей, из которых будет выделено 4,5 млрд из федерального бюджета.

Первый этап строительства обхода предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок - Кольцово. Второй этап - это участок 0-14 км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе девять сооружений. Третий этап строительства - с 34 по 49 км - включает две развязки и 11 мостов. Проект четвертого этапа находится в разработке.