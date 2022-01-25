Госдума ужесточает наказание за гибель лесов из-за неосторожного обращения с огнем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий ответственность по статье Уголовного кодекса (УК) РФ об уничтожении или повреждении лесов в результате неосторожного обращения с огнем, наказание ужесточается за пожары, ущерб от которых превысил 10 тыс. рублей.

Сейчас ответственность за это нарушение установлена статьей 261 УК РФ и статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), при этом в статье УК не установлен размер ущерба от возникшего пожара как критерий криминализации деяния. Из-за этого лиц, виновных в возникновении пожара, привлекают к уголовной ответственности вне зависимости от суммы ущерба.

В связи с этим предлагается определить в качестве обязательного признака уголовного преступления причинение значительного ущерба, под которым будет пониматься стоимость уничтоженных или поврежденных лесных и иных насаждений, превышающая 10 тыс. рублей. Сейчас определения значительного ущерба в части 1 статьи 261 УК нет.

В то же время законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 2 статьи 261 УК, которая предусматривает ответственность за такие деяния, причинившие крупный ущерб (от 50 тыс. рублей). При этом наказание за совершение преступления по части 1 статьи 261 УК РФ предлагается ужесточить до уровня утрачивающей силу части статьи.

Это означает, что в случае принятия законопроекта наказание, предусмотренное сейчас за более тяжкие деяния (с ущербом от 50 тыс. руб.), будет назначаться за менее тяжкие деяния (с ущербом от 10 тыс. рублей). Речь идет о штрафе в 300-500 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода за два-три года, либо обязательных работах на срок до 480 часов, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах на срок до четырех лет, либо лишении свободы на срок до четырех лет.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о корреспондирующих поправках в КоАП, устанавливающих, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, "наступает при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния".