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Работу энергосистемы Казахстана восстановили

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Функционирование казахстанской энергетической системы восстановлено после произошедшего во вторник сбоя. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Энергосистема Казахстана восстановлена. Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

"В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", - отметили в пресс-службе.

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КазахстанУзбекистан
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