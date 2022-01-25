В торговых центрах Сыктывкара организовали бесплатное тестирование на COVID-19

СЫКТЫВКАР, 25 января. /ТАСС/. Бесплатное тестирование на коронавирус начали в крупных торговых центрах Сыктывкара. Также его планируется организовать в Ухте и других крупных городах Республики Коми, сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

"Посмотрев на опыт коллег из Москвы и Санкт-Петербурга, мы уже открыли дополнительные пункты тестирования в нескольких торговых центрах Сыктывкара. Также прорабатываем такой вопрос по Ухте и другим городам, чтобы граждане, придя в торговый центр, если почувствовали недомогание, что-то заподозрили, могли бесплатно проверить свое здоровье", - сказал Дягилев, отметив, что ориентировались также на опыт стран Европы и США, где столкнулись с огромными очередями в поликлиниках из желающих пройти тестирование, поэтому решено было развести оказание медпомощи и тестирование.

При этом количество ПЦР-лабораторий будет увеличено, как и их мощность, сообщил глава Минздрава. "У нас четыре государственные ПЦР-лаборатории, плюс еще одна - в Роспотребнадзоре. В ближайшее время запустим еще одну ПЦР-лабораторию при Эжвинской городской поликлинике, на следующей неделе панируем запустить ПЦР-лабораторию в Ухтинской городской больнице. Чуть позже в течение этого года будем открывать дополнительные ПЦР-лаборатории в Усинске, Печоре и Инте. Для увеличения проходной способности каждой лаборатории, чтобы не работать в ручном режиме, мы закупаем сейчас специальное оборудование - автоматические анализаторы, которые позволят увеличить кратно мощность наших ПЦР-лабораторий. Оборудование сейчас в закупке", - сообщил Дягилев.

Помимо этого, за счет средств республиканского бюджета в объеме 20 млн рублей были заранее закуплены экспресс-тесты на коронавирус, они доставлены в отдаленные муниципалитеты региона. Анализ по экспресс-тесту проводится в течение 20-25 минут, ПЦР - в течение шести часов. "Мы дополнительно попросили у федерального центра выделить Коми еще 1 млн экспресс-тестов. Нас услышали, в ближайшее время мы ждем еще 1 млн экспресс-тестов. Чем больше будем тестировать, тем больше будем выявлять и своевременно назначать лечение", - сказал Дягилев.

В Коми выявлен 100 781 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 274. Выздоровели 92 262 человека, умерли 2 753. Привиты первым компонентом вакцины более 408 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 72%. В регионе подтверждено 62 случая заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, Ухты и нескольких районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно. С 25 января приостановлена также вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках в связи с резким увеличением числа обратившихся к врачам.