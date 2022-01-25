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В Минздраве рассказали о состоянии детей после распыления баллончиков под Кировом

По информации ведомства, состояние трех госпитализированных детей удовлетворительное

КИРОВ, 25 января. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние трех детей, которых доставили в больницу после распыления перцовых баллончиков в двух школах Кирово-Чепецка, как удовлетворительное. Об этом ТАСС во вторник сообщили в министерстве здравоохранения Кировской области.

"Состояние всех троих удовлетворительное, находятся в педиатрическом отделении", - сказала собеседница агентства.

Днем в понедельник ученик 8-го класса школы №6 города Кирово-Чепецк распылил перцовый баллончик в раздевалке спортзала. Также поступила информация о распылении баллончика учащимся шестого класса в школе №4. Всего пострадали восемь детей, из них троих госпитализировали в Кирово-Чепецкую центральную районную больницу. Следственные органы начали проверку по поводу инцидентов.

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