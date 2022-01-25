Финский премьер сообщила о возможности ослабить ограничения быстрее, чем предполагалось

ХЕЛЬСИНКИ, 25 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии рассмотрит возможность ослабить некоторые из действующих в стране антиковидных ограничений, это может произойти быстрее, чем предполагалось ранее. Такую оценку озвучила во вторник в Twitter премьер-министр Санна Марин.

"Правительство оценит необходимость ограничений на фоне тенденции развития эпидемической ситуации. Нужно по более быстрому графику, чем предполагалось ранее, подумать о разрешении проведения культурных и спортивных мероприятий с низким риском заражения коронавирусом и при условии использования ковид-паспортов, а также об увеличении периода работы ресторанов", - написала она.

На прошлой неделе правительство страны продлило срок действия антиковидных ограничений до середины февраля. Тогда же звучали оценки экспертов о том, что меры могут быть ослаблены после этого. По текущим оценкам, ситуация с пандемией начинает выравниваться, несмотря на значительный ежедневный прирост новых случаев инфицирования.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили свыше 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - порядка 45%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти ужесточили целый ряд ограничений, которые ранее были ослаблены. В декабре Финляндия не только вновь ввела контроль на внутренних границах [на внешних он действовал практически весь период пандемии], но и существенно ограничила работу мест проведения досуга и точек общепита, которым теперь, в частности, предписано закрываться уже в 18:00.